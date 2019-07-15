Луценко прибыл на допрос в НАБУ

Генеральный прокурор Юрий Луценко прибыл на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины в качестве свидетеля в связи с передачей дела Ивана Бубенчика другому составу прокуроров.

Как передает корреспондент УНИАН, о прибытии Луценко на допрос сообщила журналистам его пресс-секретарь Лариса Сарган.

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"Юрий Витальевич уже у детектива Жуковой", - сказала Сарган.

В то же время адвокаты Виталий Сердюк и Александр Горошинский, которые прибыли в НАБУ заранее и хотели попасть на этот допрос, пожаловались, что их туда не допустили.

Когда к журналистам подошла Сарган, они вступили с ней в перепалку.

Луценко был вызван в НАБУ на 15.00.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля 2018 года в Генпрокуратуре заявили о вручении подозрения Бубенчику. Ему инкриминировали совершение преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины: п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего).

Бубенчика подозревали в совершении 20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве убийств работника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего в связи с их деятельностью по охране общественного порядка.

5 апреля Бубенчику и его защитникам вручили новую подозрение, из которого изъят пункт об умышленном убийстве.

17 мая 2018 года Печерский райсуд Киева избрал Бубенчику меру пресечения в виде личного поручительства. Суд определил поручителями народных депутатов Андрея Денисенко и Олега Петренко.

12 июля 2019 года пресс-секретарь генпрокурора Сарган сообщила о вызове Луценко на допрос в НАБУ по делу Бубенчика.

Руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк объяснил, что с тех пор, как более года назад Луценко передал дело Бубенчика под процессуальное руководство своего заместителя Анжелы Стрижевской, никаких следственных действий по делу не было. Также Горбатюк напомнил, что "в апреле прошлого года, когда сообщили подозрение Бубенчику по двум убийствам правоохранителей и одного покушения на убийство, обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а когда Луценко безосновательно поставил старшим группы прокуроров Стрижевскую, то Стрижевская, исключив подозрение об убийстве, оставила только покушение. Тогда же была изменена мера пресечения на поруки народных депутатов. Фактически год дело стоит на месте".