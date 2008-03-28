Янукович: результат досрочных выборов в Киеве в любое время можно отменить

Лидер Партии регионов и ее парламентской фракции Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что результаты досрочных выборов в Киеве можно будет отменить в судебном порядке.

Как сообщается на официальном сайте Партии регионов, об этом он заявил в интервью газете «Киевский телеграф».

В частности, отвечая на вопросы журналистов, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Хочу подчеркнуть: исключительно судебное решение могло бы стать законным основанием для проведения досрочных выборов столичного головы. Но полнейший беспредел – то, что сюда еще приплели досрочные выборы в Киевраду! Кстати, я и сегодня уверен в том, что если эти выборы состоятся на основании соответствующего постановления Верховной Рады, то их результаты в любое время можно будет отменить в судебном порядке, поскольку они незаконны».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, создан очень опасный прецедент для страны. «Это наглядный пример того, как в любом городе Украины незаконным путем можно отстранить законно избранного городского голову. Достаточно лишь Верховной Раде принять соответствующее постановление простым большинством голосов. А ведь всех руководителей местных органов самоуправления, как и народных депутатов, избирал украинский народ», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы Киевского городского председателя и Киевского городского совета. За соответствующее постановление проголосовали 246 из 441 народного депутата, зарегистрированного в зале. Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов. Данным постановлением предусмотрено назначение внеочередных выборов на последнее воскресенье 70-дневного срока со дня вступления в силу документа.