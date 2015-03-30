Расстрел Майдана: адвокаты экс-беркутовцев заявляют, что против их подзащитных нет ни одного доказательства

Об этом пишет Радио Свобода.

Экс-беркутовцы Сергей Зинченко и Павел Аброськин под стражей уже более года, их коллеги Сергей Тамтура и Александр Маринченко - месяц. Этих четырех бойцов подозревают в расстреле 39 майдановцев 20 февраля 2014 года на улице Институтской. Впрочем, ни одного доказательства в их делах нет, уверяют адвокаты.

"На что ссылается следствие? Это портретно-фотографическая экспертиза, по результатам которой Зинченко и Аброськина узнают на видеокадрах в камуфляжной форме с желтыми лентами на рукаве. Также следствие ссылается на показания свидетелей, но они в основном рассказывают об общем ходе протестов на Майдане. На что еще ссылается следствие - это на биллинг телефона", - говорит адвокат Александр Горошинский.

По его словам, ни Аброськин, ни Зинченко не отрицают, что они были на улице Институтской, но биллинг по своим техническим характеристикам имеет погрешность около 500 метров, поэтому получается, что все следствие основано на предположениях.

Читайте такжеСуд продлил арест двум подозреваемым в убийствах на Майдане экс-беркутовцам до 3 маяТакже адвокаты заявляют о большое количество процедурных нарушений в деле, и считают, что следователи "шьют" обвинение под заявления высшего руководства прокуратуры.

"Маринченко и Тамтуру задержали через год после того, как было возбуждено уголовное дело. Люди были на свободе, давали показания как свидетели, и после смены руководства Генпрокуратуры, после очередного заявления генпрокурора (Виктора Шокина - ред.), их на следующий день задержали. То же было и с Аброськиным и Зинченко, когда 3 марта генпрокурор (тогда еще Олег Махницкий - ред.) делает заявление, что виновные задержаны, и установлены лица, которые стреляли, вдогонку заявлении их задерживают", - говорит адвокат Игорь Варфоломеев.

В прокуратуре заявления адвокатов не комментируют.

Как известно, кроме четырех задержанных экс-беркутовцев, прокуратура установила еще 16 бойцов, подозреваемых в расстрелах на Майдане. Сегодня они в розыске, как и руководитель так называемой «Черной роты Беркута» Дмитрий Садовник, сбежавший из-под домашнего ареста еще 4 октября прошлого года.

Напомним, участие в расстреле человека, очень похожего на Садовника, было зафиксировано на видео.

Видео, где на 54-й секунде видно, как человек, похожий на Садовника, стреляет в митингующих из АК. Идентифицировать беркутовца можно по специфической манере держать оружие (у Садовника сильно повреждена кисть правой руки, поэтому он поддерживает автомат предплечьем правой руки, а на курок нажимает левой).