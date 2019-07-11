У Зеленского предлагают ввести систему цифровой идентификации граждан

Отсутствие единой системы идентификации в Украине привело к не связанности информации о лице в государственных информационных ресурсах.

Советник президента Михаил Федоров на встрече с представителями МВД, ДМС и Минюста предложил ввести в Украине систему цифровой идентификации граждан.

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

"В мире цифровой экономики граждане, бизнес, государство являются участниками невидимого взаимодействия друг с другом через Интернет и различные онлайн-системы, поэтому для установления доверия, проведения соответствующих транзакций и получения электронных услуг идентификация гражданина или предприятия является важным шагом", - отметил Федоров.

По его словам, отсутствие единой системы идентификации в Украине привела к несвязанности информации о лице в государственных информационных ресурсах, что делает невозможным адекватный поиск и сверку данных в государственных реестрах и, фактически, создает широкие возможности для манипулирования и искажения информации, поле для злоупотреблений и махинаций.

"В Украине национальная система цифровой идентификации находится на этапе развития, поскольку имеющиеся средства идентификации в полной мере не обеспечивают защиту персональных данных, достоверность идентификации, интероперабельность и комфортность использования", - сказал Федоров.

Во время встречи отмечалось, что доверие в цифровой экономике является ключевым критическим условием ее существования, а недоверие в силу различных организационных, правовых и технологических причин существенно ограничивает использование электронных транзакций, оставляя гражданам исключительно аналоговые, уже знакомые форматы общественно-экономического взаимодействия. Именно поэтому роль государственной политики Украины в сфере цифровой идентификации является ключевой: запустить надежную, защищенную инфраструктуру и внедрить международные стандарты.

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Введение национальной системы идентификации вместе с развитием альтернативных BankID и MobileID позволяет изменить «бумажную» систему взаимодействия и является ключевым элементом программ «Государство в смартфоне» и «Цифровая экономика».

На пути к созданию метареестра цифровых идентификаторов граждан также становится возможной реализация ряда технологических проектов, которые являются либо его частью, либо отдельной ветвью развития.

Среди таких задач – аудит функционирования государственных реестров и автоматическая верификация данных, электронная перепись населения с помощью механизма наложения данных реестров, ускорение развития и технологической модернизации сферы электронной подписи (ЭП), прежде всего с использованием облачных технологий.

ЭП недостаточно распространена среди граждан и массово используется только при обращении в Государственную фискальную службу. Это является барьером на пути к развитию электронного правительства и электронных услуг.

"Благодаря цифровой идентификации удастся совершить настоящий рывок в развитии", - подчеркнул советник президента.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам вице-премьера Степана Кубива, Украина должна трансформировать традиционное Министерство экономики в Министерство цифровой экономики Украины.