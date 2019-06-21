В Украине может появиться Министерство цифровой экономики

По словам Кубива, Украина должна трансформировать Министерство экономики в Министерство цифровой экономики.

Украина должна трансформировать традиционное Министерство экономики в Министерство цифровой экономики Украины.

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Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщила пресс-служба правительства.

"Минэкономразвития следует наделить более широкими полномочиями в сфере развития цифровой экономики. Уже три года наше министерство активно развивает цифровую повестку дня для Украины, однако следует наконец сократить несвойственные функции других органов власти в сфере цифровизации. Украина должна действовать по примеру коллег-европейцев и превратить традиционное Министерство экономики в Министерство цифровой экономики Украины ", - цитирует вице-премьера пресс-служба.

Кубив также отметил необходимость оптимизировать работу комитетов Верховной Рады и создать эффективный комитет по цифровой экономике.

"С 1 августа 2016 года система электронных публичных закупок «Прозорро» стала обязательной для использования по всей территории Украины. Реформа децентрализации, которую проводит правительство, позволила эффективно запустить ее уже в 24 регионах Украины. К «Прозорро» подключены 238 городов и поселков. За полтора года количество аукционов выросло почти в десять раз и уже составляет около 3,5 тыс.”, - отметил он.

По словам Кубива, сегодня в местных общинах именно малый и средний бизнес является основным участником торгов в системе «Прозорро».

Он отметил, что переход на электронные площадки для проведения государственных закупок, аренды государственного имущества и малая приватизация - это успешные примеры. «Так, с августа 2018 года, то есть за 10 месяцев, Фонд госимущества через «Прозорро.Продажи» продал 404 таких не слишком привлекательных объектов на общую сумму почти 500 млн грн. Это в 10 раз больше, чем было продано за весь 2015 ", - подчеркнул он.

Всего за 10 месяцев малая приватизация принесла государству уже более 1 млрд 60 млн грн.

Первый вице-премьер-министр сообщил, что в Украине уже работают два новых портала для общественного контроля: за использованием международной технической помощи и за государственными предприятиями.

"Уже сейчас каждый желающий может зайти на сайт хотя бы со своего смартфона. И посмотреть онлайн информацию о финансовом состоянии трех с половиной тысяч государственных предприятий. Скоро эту информацию дополнит финансовая отчетность в электронном формате", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, глава парламентского комитета по вопросам информатизации и связи Александр Данченко предлагает правительству создать в Украине структуру, отвечающую за развитие цифровой экономики.