Даже в анонсе "телемоста" с пропагандистами РФ были признаки разжигания розни – член Нацсовета

"Телемост" с пропагандистами был запланирован на 12 июля.

Мониторинг показал, что в анонсе телемоста между "NewsOne" и "Россия24" имелись высказывания, которые имели признаки разжигания вражды.

Об этом в интервью "Прямому" заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

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"Следующее решение - это проверка телеканала NewsOne. Наш мониторинг показал, что и в анонсе телемоста присутствовали высказывания, которые имели признаки разжигания вражды, когда одну из категорий общества называли фашистами. Это абсолютно недопустимо в эфире украинских телеканалов. Мы будем изучать эти материалы. Уже есть рабочая группа по проверке. И я надеюсь, что в ближайшее время она уже будет проведена. И это уже будет вторая проверка телеканала NewsOne именно по фактам, которые имеют признаки разжигания розни", - сказал Костинский.

Он отметил, что согласно процедуре, если по одной статье закона идет систематическое нарушение, то Национальный совет, когда подтверждает на проверках эти нарушения, имеет право обратиться в суд относительно аннулирования лицензии.

Как сообщал УНИАН, на 12 июля был анонсирован телемост между российским пропагандистским телеканалом «Россия» и украинским NewsOne.

8 июля и.о. председателя СБУ Иван Баканов предложил президенту созвать заседание СНБО для введения санкций против юридических лиц, вещающих под логотипами "112 Украина" и NewsOne.

После этого телеканал NewsOne сообщил об отмене анонсированного телемоста.

Генпрокурор Луценко сообщил, что ГПУ открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом. Также Луценко заявил, что один из бенефициаров NewsOne является совладельцем российского ОАО "Промсвязьбанк", через который финансируются оборонные заказы России.

В СНБО состоялось совещание по вопросам обеспечения информационной безопасности. По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, СБУ и Нацполиции по "обеспечению национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова".

Согласно закону, лицензию телерадиовещателей может аннулировать только Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания путем обращения в суд.

9 июля, Нацсовет по телерадиовещанию принял решение провести внеплановую проверку NewsOne.

Против владельцев телеканала NewsOne ГПУ начала уголовное производство относительно финансирования терроризма.