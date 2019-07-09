Нацсовет по телевидению просит нардепов упростить процедуру аннулирования лицензий вещателей

Национальный совет по телерадиовещанию сегодня может обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию того или иного вещателя только после вынесения предупреждения и взыскания штрафа.

Национальный совет по телерадиовещанию просит парламент внести изменения в законы об уменьшении бюрократической волокиты при рассмотрении вопросов об аннулировании лицензий вещателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявила заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук после заседания, на котором было принято решение о внеплановой проверке телеканала NewsOne в связи с его намерением провести телемост с российским государственным телеканалом.

"Мы будем просить парламент разрешить нам обращаться в суд об аннулировании лицензий в случаях, когда речь идет об информационной безопасности страны, об отрицании территориальной целостности, или когда речь идет о свержении конституционного строя, разжигании вражды без применения ныне действующей градации - предупреждение, затем штраф и только потом - обращение в суд об аннулировании лицензии", - сказала Фещук.

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По ее словам, также регулятор будет просить Верховную Раду внести изменения в законодательство о сокращении сроков рассмотрения исков Нацсовета в административных судах, чтобы получить возможность оперативно и эффективно влиять на ситуацию.

"Поскольку на сегодняшний день процедура может длиться месяцами", - добавила Фещук.

Она объяснила, что на сегодняшний день еще ни один штраф, который Нацсовет наложил на того или иного вещателя за нарушение лицензионных условий, в том числе и за трансляцию запрещено контента, не уплачен, поскольку лицензиаты обращаются в суды, обжалуя такие решения Нацсовета, а разбирательства исков в судах первой и апелляционной инстанций длятся месяцами.

Говоря о сроках, в течение которых парламент мог бы рассмотреть законодательное предложение Нацсовета, Фещук отметила, что теоретически внести изменения в законы депутаты могут еще на этой неделе, поскольку в ВР зарегистрирован законопроект с подобными предложениями авторства председателя Комитета по вопросам свободы слова и информполитики Виктории Сюмар, который можно было бы оперативно доработать в профильном комитете, чтобы в четверг, 11 июля, вынести его на рассмотрение народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, на 12 июля был анонсирован телемост между российским пропагандистским телеканалом "Россия" и украинским NewsOne.

8 июля и.о. председателя СБУ Иван Баканов предложил президенту созвать заседание СНБО для введения санкций против юридических лиц, вещающих под логотипами "112 Украина" и NewsOne.

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После этого телеканал NewsOne сообщил об отмене анонсированного телемоста.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом. Также Луценко заявил, что один из бенефициаров NewsOne является совладельцем российского ОАО "Промсвязьбанк", через который финансируются оборонные заказы России.

В СНБО состоялось совещание по вопросам обеспечения информационной безопасности. По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, СБУ и Нацполиции по "обеспечению национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова".

Сегодня, 9 июля, Нацсовет принял решение провести внеплановую проверку NewsOne.