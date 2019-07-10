Генерал-разведчик рассказал, какие ловушки подготовил Путин для Зеленского

По мнению Николая Маломужа, Владимира Путина, прежде всего, интересует отмена блокады территорий оккупированного Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин пытается диктовать президенту Владимиру Зеленскому свою повестку дня, выдвинув условия, необходимые для начала переговорного процесса

Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в материале на Главреде.

Путина, прежде всего, интересует отмена блокады ОРДЛО, а также определение статуса ныне оккупированных территорий Донбасса, считает он.

"Однако хитрость Кремля в том, что в процессе разблокирования Донбасса, если Украина на это пойдет, он попытается склонить Украину к принятию второго решения – автономию (или другой статус, предполагающий независимость от Киева) Донбасса, чтобы законодательно (конституционно) Украина согласилась на федеральный строй государства, что, естественно, будет предполагать фактический контроль России над ОРДЛО", - написал Маломуж.

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По его словам, такая позиция является "форматом дипломатического оперативного наступления России".

Он убежден, что если Украины начнет разговоры о снятии блокады, то одновременно должны быть предусмотрены и механизмы, предусмотренные в рамках мирного урегулирования, в том числе взятия под контроль Украиной границы и всей ныне оккупированной территории.

"Если же Украина будет действовать в одностороннем порядке, то ни к чему хорошему это не приведет. Мы просто сделаем то, чего хочет Москва – снимем блокаду. При этом люди, фирмы, компании, органы управления – все это по-прежнему будет находиться под контролем боевиков и Москвы. Но именно этого и добивается Путин, когда сейчас оказывает давление на Зеленского", - предупредил Маломуж.

Он также обратил внимание на то, что Путин пытается играть, якобы соглашаясь вернуть Украине моряков, но при условии, что Киев признает моряков виновным в нарушении российской границы, как постановил российский суд.

"Однако тут и содержится ловушка: ведь если Украина пойдет на это, то она, таким образом, признает, что моряки вторглись в территориальные воды России, то есть признает Крым российским. Фактически Москва заставляет нас юридически и на международном уровне признать это. Хотя ведь Международный суд принял решение, что моряки не виновны, и Россия обязана вернуть их в Украину, и есть соответствующее решение Совбеза ООН об аннексии Крыма. То есть Россия попыталась загнать Украину в юридическую и политическую ловушку", - уверен Маломуж.

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Он также посоветовал украинским властям выработать комплекс мер, одной из которых может быть снятие блокады, однако Киев должен проявить инициативу, четко сформулировав, при каких условиях станет реальным снятие блокады: обеспечение мирного процесса, отведение войск, контроль над боевиками, чтобы, прежде всего, была снята огневая угроза, обмен пленными, формирование общей временной администрации.

"Вместе с тем, мы должны позаботиться о сохранении суверенитета Украины, соблюдении нашей правовой базы и обеспечении действительно надежных международных форматов контроля, которые были бы восприняты и Украиной, и Россией, и боевиками. Этот план должен быть сформирован командой президента Зеленского и прозвучать в ответ на условия и ультиматумы Путина", - резюмировал Маломуж.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении саммита с участием РФ, Украины, Великобритании, Германии, Франции и США имеет право на существование.