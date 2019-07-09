Лавров прокомментировал предложение Зеленского о встрече по Донбассу в новом формате

Лавров подчеркнул, что для целей урегулирования ситуации в Украине созданы действующие форматы — Трехсторонняя контактная группа и нормандский формат.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении саммита с участием РФ, Украины, Великобритании, Германии, Франции и США имеет право на существование.

По словам Лаврова, предложение Зеленского не обсуждалось на неформальной встрече ОБСЕ, которая состоялась во вторник, сообщает РИА Новости.

Читайте такжеБеларусь ответила на предложение Зеленского провести в Минске прямые переговоры с Путиным

Лавров сказал, что «когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook».

«Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую Минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами договоренности», — добавил он.

Лавров подчеркнул, что для целей урегулирования ситуации в Украине созданы действующие форматы — Трехсторонняя контактная группа и нормандский формат. «И нормандский, и минский формат были одобрены Советом Безопасности ООН, это является непосредственным инструментом, который необходимо использовать международному сообществу», — заявил он.

«Другие предложения, наверное, имеют право на существование, но упор надо делать на прямой диалог [сторон конфликта], это сердцевина минских договоренностей», — подчеркнул глава МИД РФ.

Напомним, 8 июля Владимир Зеленский предложил главе Кремля Владимиру Путину провести прямые переговоры, на которых также должны присутствовать лидеры стран-подписантов Будапештского меморандума и стран «нормандского формата».