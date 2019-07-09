Суд освободил из-под стражи обвиняемого в госизмене "экс-министра здравоохранения Крыма"

Михальчевский, которого также обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отправили под домашний арест.

Днепровский районный суд Киева освободил из-под стражи обвиняемого в совершении государственной измены так называемого "экс-министра здравоохранения" в оккупированном Крыму Петра Михальчевского.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Днепровский районный суд г. Киева освободил из-под стражи экс-главу Минздрава Крыма Петра Михальчевского, который обвиняется в государственной измене, изменив ему меру пресечения на домашний арест. Виват заботливому Конституционному суду! Ждем заседания по Вышинскому и Ефремову...", - написала она.

Как сообщал УНИАН, в начале января 2018 года сотрудники СБУ выявили в Киеве бывшего так называемого «министра здравоохранения Крыма» Михальчевского.

Во время обыска оперативники СБУ изъяли у Михальчевского паспорт гражданина РФ, «служебное удостоверение» за подписью так называемого «главы Крыма» Сергея Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту совершения Михальчевским уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

8 января суд избрал Михальчевскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

25 июня 2019 года Конституционный суд разрешил смягчать меры лицам, удерживаемым под стражей по подозрению или обвинению в терроризме.