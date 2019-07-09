Заместитель постпреда президента Украины в Крыму уходит в отставку
Заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов решил уйти в отставку.
Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.
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"Принял решение подать в отставку, но борьбу за возвращение в свободное от российских оккупантов Крым не покину никогда!" - отметил Гданов.
По его словам, вопросы недопущения до освобождения полуострова подачи воды, сотрудничества с оккупантами в любом виде, санкции и многие другие будут на постоянном контроле и механизмы реагирования на них есть.
Что касается работы представительства по поводу внесения изменений в раздела Х Конституции Украины относительно будущего нового статуса Крыма, то, по мнению Гданова, она требует публичного ежемесячного отчета и это будет введено.