В Раду внесен законопроект о борьбе с матом

Законопроект находится на рассмотрении руководства ВР.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О противодействии сквернословию" - об очищении украинского языка от мата.

Автор документа №10414 - народный депутат Ольга Богомолец. Текста законопроекта пока на сайте парламента нет.

Отметим, что еще 20 июня сама Богомолец писала на своей странице в Facebook о большом количестве матов в сети.

Как сообщал УНИАН, 2 июля в начале вечернего заседания Верховной Рады в сессионном зале находилось 45 народных депутатов, хотя было зарегистрировано 281.