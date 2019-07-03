В Раду внесен законопроект о борьбе с матом
09:29, 03 июля 2019Политика
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Законопроект находится на рассмотрении руководства ВР.
Иллюстрация REUTERS
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О противодействии сквернословию" - об очищении украинского языка от мата.
Автор документа №10414 - народный депутат Ольга Богомолец. Текста законопроекта пока на сайте парламента нет.
Отметим, что еще 20 июня сама Богомолец писала на своей странице в Facebook о большом количестве матов в сети.
Как сообщал УНИАН, 2 июля в начале вечернего заседания Верховной Рады в сессионном зале находилось 45 народных депутатов, хотя было зарегистрировано 281.
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