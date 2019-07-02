В начале вечернего заседания Рады в сессионном зале "аншлаг" - лишь 45 нардепов

Некоторые юристы утверждают, что при рассмотрении вопросов повестки дня в работе парламента должны принимать участие не менее 226 народных депутатов.

В начале вечернего заседания Верховной Рады в сессионном зале находятся 45 народных депутатов, хотя зарегистрирован 281.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент продолжает рассмотрение во втором чтении проекта Избирательного кодекса.

На вечернем заседании депутаты продолжили рассмотрение с 1991 поправки.

Во время голосования за поправки на электронном табло «За» высвечивается от 5 до 10 голосов народных депутатов, не более 5 голосуют иногда «против», и более 30 «воздерживаются» - поэтому именно по этим голосам и можно понять, сколько депутатов фактически находятся в сессионном зале.

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За все время рассмотрения проекта Избирательного кодекса, которое началось 6 июня, в сессионном зале почти всегда находились не более 100 народных депутатов, в основном, их бывает в зале около 50.

Как известно, для принятия решений в сессионном зале необходимо минимум 226 голосов депутатов. Некоторые юристы утверждают, что и при рассмотрении вопросов повестки дня в работе парламента должны принимать участие не менее 226 народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 ноября 2017 года приняла в первом чтении проект Избирательного кодекса.

Законопроектом на парламентских выборах предлагается внедрить систему региональных открытых списков - в каждом из 27 избирательных регионов партии подают свои списки, а избиратель голосует за одну из этих партий и по желанию - за кого-то из кандидатов, которого партия предложила в этом региональном списке. Также предлагается установить 4% избирательный барьер.

Парламент с 6 июня 2019 года рассматривает поправки, представленные ко второму чтению проекта Избирательного кодекса. Всего было зарегистрировано более 4,6 тыс. поправок.