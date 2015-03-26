Порошенко создал группу по возврату в Украину денег, украденных бывшими чиновниками

О подписании распоряжения "О межведомственной рабочей группе по координации возврата в Украину денег, полученных преступным путем бывшими высокопоставленными должностными лицами Украины", сообщили в пресс-службе главы государства. Там уточнили, что руководителем группы назначен заместитель генерального прокурора Виталий Касько.

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Также утвержден персональный состав группы.

Согласно распоряжению, межведомственная рабочая группа должна в двухмесячный срок разработать механизмы эффективного взаимодействия правоохранительных органов и центральных органов исполнительной власти по вопросам возврата в Украину указанных средств.

Также группе поручено проанализировать законодательство Украины в сферах регулирования рынков финансовых услуг, внешнеэкономической деятельности, противодействия коррупции и отмыванию доходов, полученных преступным путем, по выявлению норм, тормозящих процесс возврата в Украину денег, и подготовить предложения по совершенствованию соответствующих норм законодательства.