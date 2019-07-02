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Зеленский и Фриланд поговорили о противодействии российской агрессии

16:31, 02 июля 2019
Политика
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Зеленский поблагодарил Фриланд за поддержку Украины / Фото: пресс-служба президента

В ходе встречи с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд президент Украины Владимир Зеленский заявил, что курс Украины на полноправное членство в Евросоюзе и НАТО остается неизменным. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

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Зеленский поблагодарил власти Канады за последовательную всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества.

Собеседники отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии. 

Глава Украинского государства выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции.

Как сообщал УНИАН, сегодня Зеленский прибыл в Канаду с рабочим визитом

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Теги: #Фриланд#агрессия РФ#Владимир Зеленский