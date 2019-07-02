Зеленский прибыл в Канаду (фото)

Сегодня в Канаде президент Украины Владимир Зеленский встретится с руководством страны и другими высокопоставленными лицами, а также примет участие в церемонии памяти жертв Голодомора.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Канаду. Об этом Офис главы государства информирует в Facebook. Читайте такжеВолкер рассказал, почему с нетерпением ждет встречи с Зеленским в Канаде Отмечается, что рабочий график президента на 2 июля будет насыщенным. Запланированы встречи с министром иностранных дел Христей Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Эльжбетой Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады. Также Зеленский примет участие в церемонии памяти жертв Голодомора и в других мероприятиях. Как сообщал УНИАН, во время визита в Канаду также Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая будет проходить в Торонто.

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