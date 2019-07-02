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Зеленский прибыл в Канаду (фото)

09:37, 02 июля 2019
Политика
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Зеленский вместе с женой прибыл в Канаду / фото facebook.com/president.gov.ua

Об этом Офис главы государства информирует в Facebook.

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Отмечается, что рабочий график президента на 2 июля будет насыщенным.

Запланированы встречи с министром иностранных дел Христей Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Эльжбетой Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады.

Также Зеленский примет участие в церемонии памяти жертв Голодомора и в других мероприятиях.

Как сообщал УНИАН, во время визита в Канаду также Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая будет проходить в Торонто.

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Теги: #Канада#Украина#Владимир Зеленский