Трамп и Меркель обсудили поддержку экономических реформ в Украине

Встреча состоялась на на полях саммита "Большой двадцатки", который проходит 28-29 июня в Осаке (Япония).

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель встретились на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония) и обсудили поддержку экономических реформ в Украине.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Читайте такжеМеркель и Макрон оценят выполнение Минских соглашений перед продлением экономических санкций против РФ

"Сегодня президент встретился с канцлером Германии Меркель для обсуждения широкого круга вопросов, включая опасную деятельность Ирана на Ближнем Востоке, стабилизацию в Ливии и регионе Сахель и поддержку экономических реформ в Украине", - отмечается в сообщении.

Также стороны рассмотрели текущие переговоры с Китаем и установление справедливых стандартов для глобальной торговли, добавили в Белом доме.