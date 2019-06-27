Гройсман раскритиковал Климкина из-за ситуации с Зеленским и нотой-ответом России

Владимир Гройсман подчеркнул, что освобождение пленников Кремля является первоочередной задачей, потому что моряки выполняли приказ руководства государства, поэтому именно государство отвечает за их судьбу.

Сегодняшний вечер не является хорошим для пленных украинских моряков и их родных, так как они должны были бы вернуться домой из российского плена.

Об этом заявил премьер Владимир Гройсман в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1", передает ТСН.

Он подчеркнул, что освобождение пленников Кремля является первоочередной задачей, потому что моряки выполняли приказ руководства государства, поэтому именно государство отвечает за их судьбу.

"Что касается позиции министра. Министр иностранных дел – это креатура президента Украины. Он был назначен по представлению президента Порошенко. Сегодня так случилось, он работает под руководством президента Зеленского. И выходить сегодня с нотами, не согласовывая своей политики ни с президентом, ни с премьер-министром – я считаю, что это недопустимо", - заявил Гройсман.

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"За каждым таким заявлением есть судьба людей. Это должно быть обсуждено с президентом. Если нужно было правительство – пожалуйста. И мы бы тогда взялись вместе за решение этой проблемы", - добавил руководитель Кабмина.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, президент Владимир Зеленский обвинил МИД и лично Павла Климкина в действиях, которые могут сорвать процесс освобождения украинских моряков. Он заявил, что не видел ноту МИД РФ, в которой говорится о военнопленных моряках, а также его не проинформировали о ноте-ответе МИД Украины. Президент был возмущен тем, что Климкин ответил на ноту МИД РФ, не посоветовавшись с ним. По словам президента, нота-ответ МИД Украины может поставить под угрозу возвращение моряков.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на обвинения Зеленского в действиях по срыву процесса освобождения украинских моряков. В частности, он обнародовал копии дипломатических нот РФ и Украины в отношении военнопленных украинцев. По словам Климкина, российская нота является ловушкой, которая "была подготовлена для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны".