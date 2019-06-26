В НАТО не видят прямой связи между поддержкой Украины и давлением на РФ из-за ракетного договора

В Альянсе уверяют, что продолжат поддерживать Украину политически и практически, но одновременно будут пытаться заставить Россию прекратить нарушать ракетный договор.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет об отсутствии прямой связи между усилиями по урегулированию ситуации в Украине и попыткой заставить Россию возобновить выполнение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в Брюсселе в рамках двухдневной встречи министров обороны стран-членов НАТО.

В частности, его спросили: поскольку Россия придерживается твердой линии по ракетного договора, ожидает ли он, что вопросы Донбасса и Крыма станут еще более сложными для урегулирования.

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Столтенберг отметил, что нарушение ракетного договора, размещение ракетных систем SSC-8 ("Новатор 9М729") является одним из эпизодов деяния России на протяжении последних нескольких лет, поступки которой характеризовались более напористым поведением, агрессивными действиями против Украины, в том числе незаконной аннексией Крыма, модернизацией российских вооруженных сил и инвестированием в новые виды обычных вооружений, в развитие ядерного потенциала, а также более самоуверенной риторикой, которой раньше не было.

"Итак, незаконная аннексия Крыма и дальнейшие усилия по дестабилизации Украины являются частью более широкой тенденции, которую мы видели в течение последних лет. Но в то же время я не вижу никакой прямой связи между усилиями по урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее - на востоке Украины, на Донбассе, в Крыму, и усилиями по возвращению России к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности", - подчеркнул Столтенберг.

"Мы концентрируем внимание на этих двух направлениях, и мы продолжим оказывать твердую поддержку - политическую и практическую поддержку для Украины. Но одновременно мы призываем Россию возобновить соблюдение договора, и готовим наш ответ на случай, если Россия не вернется к выполнению договора", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД), поскольку РФ нарушила условия этого договора. Вместе с тем Европейская комиссия призвала США и Россию продолжать переговоры о "сохранении" действия договора РСМД.

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Однако, Соединенные Штаты, как и предупреждали, 1 февраля окончательно объявили о своем выходе из важного договора об ограничении на ракеты с Россией из-за его нарушения со стороны Москвы.

В свою очередь, 4 марта Президент России Владимир Путин подписал указ "О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности".

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности (англ. Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF) был подписан генсеком СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Таким образом стороны стремились не допустить ядерной войны.