В НАТО пригрозили РФ в случае невозвращения в ракетный договор

Если Россия ракеты не уничтожит, НАТО «примет решение о дальнейших мерах», заявил Столтенберг.

НАТО пойдет на ответные меры, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности до 2 августа.

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Об этом сообщил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Realist.

«Россия должна до 2 августа контролируемым способом уничтожить свои ракеты SSC-8 (крылатые ракеты 9М729), которые нарушают договор», - сказал Столтенберг, добавив, что у Москвы есть всего пять недель, чтобы соблюсти соглашение.

Если Россия ракеты не уничтожит, НАТО «примет решение о дальнейших мерах».

«Наш ответ будет оборонительным и скоординированным. Мы не будем зеркально отражать то, что делает Россия. Мы не намерены развертывать новые наземные ядерные ракеты в Европе, мы не хотим новой гонки вооружений», - сказал генсек НАТО.

По его словам, европейские страны альянса должны убедиться в том, что их системы ПРО эффективны.

«Кроме того, эффективные защитные меры означают, что Европа должна добиться технологического превосходства, в том числе в космосе и кибернетическом пространстве, а также в системах искусственного интеллекта».

США с 2014 года обвиняли Россию в нарушении договора РСМД.

Соединенные Штаты настаивают на уничтожении Россией крылатой ракеты наземного базирования 9М729, дальность которой, как считают в США, нарушает разрешенную договором.

Как сообщал УНИАН, ранее в США опубликовали "новую" ядерную доктрину.