США со 2 февраля выйдут из договора о ликвидации ракет - Помпео

Напомним, встреча замминистра иностранных дел РФ с заместителем госсекретаря США не принесла продвижения по вопросу договора об РСМД.

Власти США объявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

Об этом сообщает Associated Press.

О решении США приостановить свое участие в договоре объявил госсекретарь Майкл Помпео. Он заявил, что Россия «существенно» нарушает условия договора о РСМД.

"Нарушение Россией (договора, - ред.) подвергли большому риску жизни миллионов европейцев и американцев ... Наша обязанность - ответить должным образом", - сказал Помпео.

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Официальные лица США также выразили обеспокоенность тем, что Китай, который не входит в договор, развертывает большое количество ракет в Азии. В то же время США не может противостоять этому, так как на данный момент они связаны договором об РСМД.

Напомним, встреча заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон не принесла продвижения по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Ранее сообщалось, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что начало производства в США новых ядерных боеголовок W76-2 повышает риск конфликта.

Как известно, в США завод по производству ядерного оружия Pantax в штате Техас начал сборку первого серийного образца ядерной боеголовки малой мощности (5-7 килотонн) - W76-2. Запуск производства "свидетельствует о способности NNSA достичь существенной программной вехи" при реализации "масштабной национальной инициативы в области безопасности", которая осуществляется в рамках новой ядерной стратегии Пентагона, инициированной администрацией Дональда Трампа в 2018