Зеленский и Макрон обсудили вероятность возвращения России в ПАСЕ
Президент Французской Республики Эммануэль Макрон подчеркивает, что Франция хочет избежать полного выхода Российской Федерации из Совета Европы.
Об этом Макрон сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Елисейском дворце в Париже, которая транслировалась в эфире «5-го канала».
По убеждению президента Франции, в вопросе возвращения делегации России в ПАСЕ «есть определенная неопределенность».
«Есть вопрос санкций в отношении России и здесь Франция придерживается постоянно своей линии - чтобы эти санкции продолжать, пока не будут выполнены условия. Но, что касается причастности к Совету Европы - это не должно рассматриваться как санкции. На самом деле от этих санкций страдает не российское государство, а граждане России», - заявил Макрон.
В этой связи он сказал, что речь идет о принадлежности России к правовому пространству и, соответственно, граждане РФ могут подавать иски к России как государству, если она не соблюдает права человека. «Если Россия выйдет, будет исключена из Совета Европы - это станет невозможным. И именно поэтому с началом председательства Финляндии (в Совете Европы с ноября 2018 года - УНИАН) мы начали процесс консультаций для того, чтобы вернуть в полной мере Россию, чтобы она могла в полной мере, во-первых, платить взносы», - подчеркнул Макрон.
Он подчеркнул, что речь идет о том, чтобы избежать полного выхода России из Совета Европы. «Потому что мы считаем, что это будет вредить интересам граждан России, прежде всего, и мы хотим обеспечить их возможность отстаивать свои права», - добавил он.
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В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии каких-либо оснований для возвращения делегации Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже.
"По поводу возвращения РФ в ПАСЕ - мы разговаривали об этом с президентом Макроном. Я говорил о том, что РФ не выполнила ничего из того, что она должна выполнить", - заявил он.
Зеленский добавил, что, по его убеждению, для возвращения российской делегации в ПАСЕ нет никаких оснований.
Как сообщал УНИАН, в 2014 году на апрельской сессии ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи в связи с аннексией Крыма. Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года.
17 мая 2019 года министры иностранных дел более 30 государств (из 47 стран - членов Совета Европы) выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах организации, что может привести к снятию санкций с России.
3 июня Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, предусматривающий осложнение процедуры введения санкций против национальных делегаций в Ассамблее. Этот проект резолюции окончательно 24 июня должна утвердить непосредственно Ассамблея.
Украинская делегация просит Зеленского поручить Министерству иностранных дел Украины принять необходимые меры для недопущения возвращения делегации РФ в ПАСЕ.