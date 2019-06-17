Зеленский и Макрон обсудили вероятность возвращения России в ПАСЕ

Президент Украины подчеркнул, что РФ не выполнила ничего из того, что она должна выполнить.

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон подчеркивает, что Франция хочет избежать полного выхода Российской Федерации из Совета Европы.

Об этом Макрон сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Елисейском дворце в Париже, которая транслировалась в эфире «5-го канала».

По убеждению президента Франции, в вопросе возвращения делегации России в ПАСЕ «есть определенная неопределенность».

«Есть вопрос санкций в отношении России и здесь Франция придерживается постоянно своей линии - чтобы эти санкции продолжать, пока не будут выполнены условия. Но, что касается причастности к Совету Европы - это не должно рассматриваться как санкции. На самом деле от этих санкций страдает не российское государство, а граждане России», - заявил Макрон.

В этой связи он сказал, что речь идет о принадлежности России к правовому пространству и, соответственно, граждане РФ могут подавать иски к России как государству, если она не соблюдает права человека. «Если Россия выйдет, будет исключена из Совета Европы - это станет невозможным. И именно поэтому с началом председательства Финляндии (в Совете Европы с ноября 2018 года - УНИАН) мы начали процесс консультаций для того, чтобы вернуть в полной мере Россию, чтобы она могла в полной мере, во-первых, платить взносы», - подчеркнул Макрон.

Он подчеркнул, что речь идет о том, чтобы избежать полного выхода России из Совета Европы. «Потому что мы считаем, что это будет вредить интересам граждан России, прежде всего, и мы хотим обеспечить их возможность отстаивать свои права», - добавил он.

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В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии каких-либо оснований для возвращения делегации Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже.

"По поводу возвращения РФ в ПАСЕ - мы разговаривали об этом с президентом Макроном. Я говорил о том, что РФ не выполнила ничего из того, что она должна выполнить", - заявил он.

Зеленский добавил, что, по его убеждению, для возвращения российской делегации в ПАСЕ нет никаких оснований.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году на апрельской сессии ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи в связи с аннексией Крыма. Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года.

17 мая 2019 года министры иностранных дел более 30 государств (из 47 стран - членов Совета Европы) выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах организации, что может привести к снятию санкций с России.

3 июня Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, предусматривающий осложнение процедуры введения санкций против национальных делегаций в Ассамблее. Этот проект резолюции окончательно 24 июня должна утвердить непосредственно Ассамблея.

Украинская делегация просит Зеленского поручить Министерству иностранных дел Украины принять необходимые меры для недопущения возвращения делегации РФ в ПАСЕ.