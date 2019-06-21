В Раде хотят на внеочередном заседании рассмотреть вопрос реестра педофилов и их химическую кастрацию

Ранее украинцев призвали поддержать петицию на сайте Верховной Рады о рассмотрении законопроекта №6607, который направлен на защиту детей от сексуального насилия.

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко предлагает 27 июня провести внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроектов об открытом реестре педофилов и об их химической кастрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в парламенте.

"Сегодня я направил председателю Верховной Рады обращение предоставить нам подписные листы за проведение 27 июня, в следующий четверг, внеочередного заседания Верховной Рады, где мы предлагаем рассмотреть два вопроса", - сообщил Ляшко.

Первый вопрос, сказал он, - принятие законопроекта об "открытом реестре педофилов" - проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно введения Единого реестра лиц осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего) (№6607).

Читайте такжеВ Украине разработали законопроект о добровольной кастрации педофилов

Вторым вопросом является законопроект "о химической кастрации педофилов" - проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости (№6449).

"За прошедшие 5 месяцев этого года в Украине почти 160 детей пострадали от сексуальных преступлений. Только за минувшие сутки в Запорожье нелюдь изнасиловал 3-летнего ребенка. В Черниговской области пострадал 10-летний ребенок. В Ривненской области пострадал от сексуального насилия 6-летний мальчик. Как вы знаете, два дня назад полиция нашла тело изнасилованной и замученной 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко в поселке Ивановка Одесской области", - сказал Ляшко.

Он отметил, что родители имеют право знать, "откуда подстерегает опасность", и привел в пример американский закон, согласно которому был создан открытый реестр педофилов. "Каждый американец может зайти и посмотреть, где живут те, кто отбывал наказание за сексуальное насилие. И они не могут быть рядом с детьми. В Украине должно быть так же", - подчеркнул парламентарий.

Кроме того, Ляшко отметил важность принятия законопроекта о химической кастрации. "Когда в Германии был принят этот закон, преступления на сексуальной почве снизились до 3%. В Британии - с 40 до 5%", - сказал он.

Ляшко призвал парламентариев собрать 150 подписей за проведение такого внеочередного заседания по двум вопросам.

Ранее украинцев призвали поддержать петицию на сайте Верховной Рады поддержать петицию на сайте Верховной Рады о рассмотрении законопроекта №6607, который направлен на защиту детей от сексуального насилия. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«29 июля 1994 года в Гамильтоне, округ Мерсер, штат Нью-Джерси, семилетняя Меган Канка была изнасилована и убита соседом Джесси Тиммендекасом. Преступление вызвало широкое внимание общественности к проблеме педофилии, после чего последовало принятие в мае 1996 года Закона Меган (Megan’s Law). Согласно этому закону общественность получила доступ к информации о местонахождении преступников, осужденных за преступления на сексуальной почве. Тогда весь штат Нью-Джерси поднялся с требованием принять соответствующий закон, и он был принят. Украина — не Америка, и мы — не они, мы можем принимать законы по неотложным переименованиям улиц, евробляхам и еще что-то, но только, к сожалению, не о защите детей. Может, все же примем наш закон ради Дарьи Лукьяненко или ради памяти той же Алины Васютиной с Горняка (Донецкой области), которая два года назад была изнасилована подонком? Сколько еще детей мы должны потерять», — написал Аброськин.

Добавим, в тексте петиции указывается, что исследование Совета Европы «Сколько детей подвергаются насилию в Украине», которое проводилось полтора года назад, показало, что 21 % опрошенных детей подвергались сексуальному насилию. Два года назад был разработан законопроект, направленный на защиту детей от сексуального насилия, но до сих проходит доработку.

Читайте такжеКак распознать зверя. Почему 22-летний парень жестоко убил девочку и поглумился над ее телом

В частности, законопроект №6607 предлагает три новации, но ниже они изложены в компромиссном с защитниками прав преступников варианте.

Введение Единого реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей. Цель реестра — не допустить к работе в детских учреждениях лиц, которые ранее осуждались за сексуальное насилие над детьми. Регистрация полузакрытая. Доступ к реестру будут иметь правоохранительные органы и Минюст. Право на получение информации из реестра будет у руководителей детских учреждений.

Усиление ответственности за половые преступления против детей.

Химическая кастрация. Это не наказание, а добровольное мероприятие медицинского характера, предусмотренное для лиц, которые: совершили особо тяжкое половое преступление против ребенка; имеют поставленный психиатрами диагноз — педофилия. Химическая кастрация — это введение медицинских препаратов в организм человека, которые снижают половое влечение и действуют в течение определенного времени.

Отмечается, что химическая кастрация насильников-рецидивистов используется в целом ряде зарубежных государств: в большинстве стран Западной Европы, Израиле, Канаде, США и считается гуманным методом нейтрализации сексуальной агрессии.

Напомним, 20 июня в поселке Ивановка Одесской области правоохранители обнаружили тело пропавшей 13 июня 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко, которая пошла на танцы и исчезла. Подозреваемым в убийстве оказался 22-летний житель этого же поселка.