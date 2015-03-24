Яценюк хочет провести референдум для утверждения новой Конституции

Об этом заявил в ходе селекторного совещания в правительстве премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Президент принял решение по созданию Конституционной комиссии, глава парламента возглавляет эту комиссию. Стране нужна новая Конституция. Думаю, что основные положения этой Конституции должны быть утверждены на всеукраинском референдуме, - сказал глава правительства. - Воля народа через референдум должна определить новую украинскую Конституцию».

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Яценюк сказал, что сейчас правительство делает свою часть работы, а «далее президент, парламент и правительство вместе с украинским народом и исключительно опираясь на волю народа будут писать новую европейскую украинскую Конституцию».

Она, по словам Яценюка, будет предполагать как дополнительные полномочия, так и дополнительную ответственность для регионов, урегулирует вопрос баланса власти, определит новую качественную прозрачную судебную систему, систему органов прокуратуры, систему борьбы с коррупцией. «Важно, чтобы украинский народ сказал свое «да» новой украинской Конституции», - подчеркнул Яценюк.