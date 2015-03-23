В АП пообещали учесть рекомендации Венецианской комиссии при разработке судебной реформы

Об этом сказал заместитель главы Администрации президента и координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов, комментируя выводы Венецианской комиссии, сообщается на сайте президента.

«Мы благодарны экспертам Венецианской комиссии за то, что была учтена неотложность решения вопросов в украинской судебной системе и за предоставление заключения относительно Закона Украины «Об обеспечении права на справедливый суд» в столь короткий срок. Мы будем учитывать данные рекомендации при дальнейшей разработке изменений в Конституцию Украины и реформировании системы судоустройства и судопроизводства для ее соответствия европейским стандартам», - сказал он.

В сообщении отмечается, что 20 марта состоялось заседание Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия), на котором, среди прочих вопросов, обсуждались вопросы законодательства Украины о люстрации и последние законодательные изменения относительно судебной реформы.

В заключении, подготовленном экспертами Венецианской комиссии, была дана положительная оценка недавно принятому Закону Украины «Об обеспечении права на справедливый суд».

В частности, экспертами Венецианской комиссии было отмечено: «В общем Закон логичен, хорошо построен и следует предыдущим рекомендациям Венецианской комиссии во многих вопросах. Усиление роли Верховного суда как гаранта единства судебной практики, упор на формальном характере роли президента в назначении судей на начальный срок, введение перечня оснований для ответственности за «нарушение присяги» для исключения чрезмерно широкой дискреции дисциплинарных органов, введение шкалы санкций, касающихся дисциплинарной ответственности, которая позволяет применять санкции пропорционально, и детальные положения о квалификационном оценивании судей перед назначением бессрочно или повышением являются примерами положительных изменений, введенных в Законе».

Также в заключении эксперты одобрили совершенствование порядка формирования Высшего совета юстиции и процедуры назначения судей на должность, вводит «хорошие гарантии для предотвращения фаворитизма, непотизма и коррупции».

Вместе с тем экспертами Венецианской комиссии было обоснованно отмечено , что ряд важных вопросов остается и требуют решения путем, прежде всего, внесения изменений в Конституцию. Это вопрос: исключение роли Верховной Рады из процесса назначения судей бессрочно и увольнении судей; изменение состава Высшего совета юстиции таким образом, чтобы значительная часть или большинство членов составляли судьи, избранные судьями; отмена полномочий Верховной Рады в вопросе снятия судейского иммунитета; исключение из Конституции полномочий президента создавать и ликвидировать суды, что должно, скорее, решаться законом.

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Также эксперты Венецианской комиссии обратили внимание на то, что на уровне закона могут быть усовершенствованы положения о переводе судей без конкурса в случае реорганизации или ликвидации судов, использование языков в судебном процессе. В вопросе процедуры квалификационного оценивания судей для подтверждения их способности отправлять правосудие, эксперты, отметив имеющиеся основания введения такой процедуры, обратили внимание на важность соблюдения принципа независимости судей при ее реализации и обеспечения соответствия последствий непрохождения этой процедуры европейским стандартам.

Эксперты Венецианской комиссии приветствуют создание президентом Украины Конституционной комиссии, которая должна разработать изменения в Основной Закон, и выразили свою готовность оказывать дальнейшую поддержку украинской власти в совершенствовании положений законодательства и Конституции, касающихся судоустройства и статуса судей.

*** Закон Украины «Об обеспечении права на справедливый суд» был принят Верховной Радой Украину 12 февраля 2015 года, подписан президентом и опубликован 26 февраля 2015. Основные положения Закона вступают в силу 29 марта 2015 года. Положения Закона о формировании нового состава Высшего совета юстиции уже вступили в силу. В соответствии с указанными положениями, новые члены ВСЮ должны быть избраны или назначены не позднее 28 апреля 2015.

Закон направлен на очищение судейского корпуса, повышение ответственности судей, упрощения доступа граждан к правосудию, усиление дисциплинарной ответственности судей и обеспечение каждому гражданину возможности обратиться в суд и получить справедливое и законное судебное решение.

Закон предусматривает проведение квалификационной оценки всех судей путем сдачи экзамена и проверки на соблюдение норм антикоррупционного законодательства и вводит институт судейского досье, в котором будет храниться полная информация о профессиональной деятельности каждого конкретного судьи. В соответствии с Законом, карьера каждого судьи будет зависеть от его профессиональных качеств, соответствия морально-этическим критериям и требованиям антикоррупционного законодательства.