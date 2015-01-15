Комиссия по разработке изменений в Конституцию будет создана в ближайшее время - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук во время брифинга по итогам рабочей встречи президента Петра Порошенко с председателями областных государственных администраций.

”Безусловно, в ближайшее время будет создана соответствующая комиссия, которая будет заниматься вопросами внесения изменений в Конституцию, потому что понятно, что вопрос децентрализации власти - это вопрос, который регулирует Основной Закон Украины, - Конституция”, - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 г. Порошенко заявил о намерении создать специальную комиссию, которая будет заниматься внесениям изменений в Конституцию в части проведения реформы местного самоуправления.

”Я планирую предложить создание Конституционной комиссии, главной целью которой станет внесение изменений в Конституцию уже в 2015 году, главным содержанием которых должна быть децентрализация власти”, - сказал он.