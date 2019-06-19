Зеленский назначил представителей Украины на переговорах в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав представительства Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
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Согласно указу президента №414/2019, Украину в подгруппах ТКГ будут представлять:
• Бондарь Богдан Владимирович - в рабочей подгруппе по вопросам безопасности;
• Веремий Игорь Григорьевич - в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам;
• Лутковская Валерия Владимировна - в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам;
• Моцик Александр Федорович - в рабочей подгруппе по политическим вопросам.
Кабинету Министров поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с обеспечением украинской делегации в ТКГ.
Как сообщал УНИАН, 3 июня экс-президент Украины Леонид Кучма вернулся в Трехсторонней контактной группы, и 5 июня был в составе украинской делегации на переговорах в Минске.