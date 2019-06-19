Зеленский назначил представителей Украины на переговорах в Минске

Кабинету Министров поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с обеспечением украинской делегации в ТКГ.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав представительства Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Читайте такжеНовая попытка реализовать "Минск": эксперт объяснил возвращение Кучмы к переговорам по Донбассу

Согласно указу президента №414/2019, Украину в подгруппах ТКГ будут представлять:

• Бондарь Богдан Владимирович - в рабочей подгруппе по вопросам безопасности;

• Веремий Игорь Григорьевич - в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам;

• Лутковская Валерия Владимировна - в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам;

• Моцик Александр Федорович - в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

Кабинету Министров поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с обеспечением украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал УНИАН, 3 июня экс-президент Украины Леонид Кучма вернулся в Трехсторонней контактной группы, и 5 июня был в составе украинской делегации на переговорах в Минске.