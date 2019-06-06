Кучма рассказал, когда возобновится обмен пленными

По словам Леонида Кучмы, во время заседания ТКГ вопрос освобождения пленных обсуждался, однако сейчас он не может сказать, когда произойдет сдвиг с места.

Желание начать процесс обмена пленными на Донбассе и моряками, захваченными Россией в Керченском проливе, есть с обеих сторон.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, второй президент Украины Леонид Кучма во время брифинга, передает ТСН.

"Когда в декабре 2017 года состоялось последнее увольнение, в украинских списках было 23 россиянина, они были согласованы, что они подлежат освобождению, а потом в последний раз сказали на той территории, что извините, мы россиян не можем освободить. Мы не можем их передать ОРДЛО. С юридической точки зрения, это абсолютно правильно. Мы должны передать их российской стороне. С тех пор этот процесс затормозился, и Россия ставит вопрос: "Вы освободили? Вы объявили? Почему вы не выполняете свои обязанности?" - рассказал он.

По словам Кучмы, во время заседания ТКГ вопрос освобождения пленных обсуждался, однако сейчас он не может сказать, когда произойдет сдвиг с места.

Читайте такжеМарчук объяснил, почему срывается обмен заложниками по принципу "всех на всех"

"После длительного перерыва сказать, что мы завтра сдвинемся с места - не могу. Мое личное мнение, у меня была возможность провести частные переговоры с теми, как вы понимаете, от кого зависит, - есть желание начать этот процесс, потому что на это смотрит весь мир. Будем встречаться, обсуждать. Должны быть первые шаги с обеих сторон, я все время говорю, что движение должно быть двусторонним", - добавил он.

Кроме этого Кучма прокомментировал заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что "Кучма в целом неплохой, но мы должны с президентом Зеленским разговаривать".

"Абсолютно правильно. Если бы Песков сказал, что с нашей стороны мы предлагаем такое и такое. А теперь планируем с чистого листа? А что это за чистый лист? А может, они скажут, что чистый лист это: Крым - их, ситуация на Донбассе - замороженный конфликт и тому подобное. Это настолько сложная проблема, в частности в отношении моряков. Я также считаю, что в отношении моряков также обязательно будут сдвиги. Тем более с учетом решения Международного суда. Давайте немного подождем, я в этом плане не слишком оптимист", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в Минске состоялись заседания рабочих групп Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Как заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма, заседания впервые прошли конструктивно. По его словам, стороны договорились о новом механизме прекращения огня.