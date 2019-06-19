В Кремле отказались отвечать на вопрос о выдаче Россией подозреваемых в атаке на МН17

Песков пожаловался, что Россия не имела возможности участвовать в расследовании атаки на малайзийский «Боинг» летом 2014 года в небе над Донецкой областью.

В Кремле отказались отвечать на вопрос о выдаче Россией подозреваемых в атаке на малазийский "Боинг" летом 2014 года в небе над Донецкой областью, которых сегодня в Нидерландах должна назвать совместная следственная группа.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не считаю возможным что-либо говорить эвентуально без каких-либо публикаций. Пока никаких публикаций нет, нечего обсуждать", - заявил Песков, отвечая на вопрос, передаст ли Россия следователям из Нидерландов четырёх подозреваемых, или же возможны судебные действия против них в РФ.

"Второе. Вы знаете наше отношение к этому расследованию. Россия не имела возможности принимать в нем участие, хотя с самого начала, с первых дней этой трагедии проявляла инициативу и инициативно пыталась стать частью этого расследования этой чудовищной катастрофы", - подчеркнул Песков.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая 2018 года стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за катастрофу рейса MH17.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.

Сегодня, 19 июня, международная совместная следственная группа, объявит первые четыре фамилии подозреваемых в причастности к трагедии.

Служба безопасности Украины сегодня же обнародует подозрения этим людям.