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Волкер собирается посетить Украину перед поездкой Зеленского в Вашингтон

12:25, 19 июня 2019
Политика
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Курт Волкер / REUTERS

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер должен осуществить визит в Украину перед поездкой президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

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Об этом Волкер сказал на слушаниях в комитете Сената США по вопросам иностранных дел.

Дипломат напомнил, что президент США Дональд Трамп написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором пригласил его посетить Белый дом. "Но дату еще предстоит согласовать. Мы надеемся, что это произойдет вскоре", - добавил Волкер.

"Я надеюсь, что в следующие несколько недель мы сможем осуществить еще один визит в Украину заранее перед его визитом в Белый дом", - заявил Волкер.

Он напомнил, что американская президентская делегация уже встречалась с Зеленским после его инаугурации 20 мая.

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Теги: #Украина#Курт Волкер