Волкер собирается посетить Украину перед поездкой Зеленского в Вашингтон
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер должен осуществить визит в Украину перед поездкой президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
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Об этом Волкер сказал на слушаниях в комитете Сената США по вопросам иностранных дел.
Дипломат напомнил, что президент США Дональд Трамп написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором пригласил его посетить Белый дом. "Но дату еще предстоит согласовать. Мы надеемся, что это произойдет вскоре", - добавил Волкер.
"Я надеюсь, что в следующие несколько недель мы сможем осуществить еще один визит в Украину заранее перед его визитом в Белый дом", - заявил Волкер.
Он напомнил, что американская президентская делегация уже встречалась с Зеленским после его инаугурации 20 мая.