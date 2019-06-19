Волкер призвал Россию воспользоваться новой возможностью для прекращения конфликта на Донбассе

Спецпредставитель США уверяет, что его страна заинтересована поддерживать дипломатические инициативы Зеленского о прекращении конфликта на Донбассе.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер призывает Россию воспользоваться новой возможностью для прекращения конфликта на Донбассе после избрания Зеленского президентом Украины.

Об этом Волкер сказал на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам.

«Избрание президента Зеленского создает хорошую возможность, чтобы активизировать усилия для прекращения пятилетнего конфликта на Донбассе. Президент Зеленский неоднократно подтверждал его приверженность миру и Минским соглашениям, со стремлением облегчить страдания людей на Донбассе и выразил открытость к креативным подходам для того, чтобы выйти из тупика», - подчеркнул Волкер.

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В этой связи спецпредставитель США подчеркнул, что в этот критический период для США жизненно важно продолжать поддерживать Украину и тесно сотрудничать с новым президентом Украины относительно его дипломатических инициатив.

«Мы побуждали россиян с помощью различных каналов воспользоваться этой возможностью», - подчеркнул Волкер.

Он сказал, что хотел бы встретиться с российскими коллегами в ближайшем будущем, но пока не знает, в каком формате может состояться такая встреча.

«Я готов встретиться с ними для обсуждения дальнейшего пути, если Россия серьезно относится к достижению прогресса. Я сказал россиянам, что хорошим первым шагом для России станет освобождение украинских моряков и судов, которые она захватила в ходе неправомерной атаки возле Керченского пролива, что обеспечит соответствие недавнему приказу о предварительных мерах Международного трибунала по морскому праву», - подчеркнул он.