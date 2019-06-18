Евросоюз не отменит санкции против РФ до возвращения Крыма Украине - Меркель

В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель отмечает необходимость единства стран Евросоюза в вопросе продления действия санкций против РФ, введенных в связи с войной на Донбассе.

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель заявила, что ЕС не отменит санкции, пока Россия не вернет Крым в состав Украины.

Об этом Меркель сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, которая транслировалась одним из украинских телеканалов.

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Она сообщила, что обсуждала с Зеленским вопрос восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Канцлер ФРГ напомнила, что в отношении Донбасса "в последнее время достигнут прогресс".

При этом, в контексте Донбасса она заявила, что речь пока идет не об усилении санкций, а об их продлении.

"Мы считаем, что Совет ЕС должен достичь единства и принять это единогласно", - сказала Меркель.

Также она приветствовала инициативы Зеленского по улучшению гуманитарной ситуации в Донецкой и Луганской областях, а также по выполнению Минских соглашений.

В то же время Меркель подчеркнула, что "санкции не будут отменены, пока Крым не будет возвращен в Украину".

Глава немецкого правительства заверила, что ФРГ поддерживает Украину в вопросе восстановления территориальной целостности.