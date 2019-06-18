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Евросоюз не отменит санкции против РФ до возвращения Крыма Украине - Меркель

16:29, 18 июня 2019
Политика
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Ангела Меркель / фото REUTERS

Об этом Меркель сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, которая транслировалась одним из украинских телеканалов.

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Она сообщила, что обсуждала с Зеленским вопрос восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Канцлер ФРГ напомнила, что в отношении Донбасса "в последнее время достигнут прогресс".

При этом, в контексте Донбасса она заявила, что речь пока идет не об усилении санкций, а об их продлении.

"Мы считаем, что Совет ЕС должен достичь единства и принять это единогласно", - сказала Меркель.

Также она приветствовала инициативы Зеленского по улучшению гуманитарной ситуации в Донецкой и Луганской областях, а также по выполнению Минских соглашений.

В то же время Меркель подчеркнула, что "санкции не будут отменены, пока Крым не будет возвращен в Украину".

Глава немецкого правительства заверила, что ФРГ поддерживает Украину в вопросе восстановления территориальной целостности.

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Теги: #санкции ЕС против России#Ангела Меркель#аннексия Крыма Россией#Владимир Зеленский