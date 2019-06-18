Зеленский и Меркель проводят встречу в Берлине (фото, видео)

Президент Украины Владимир Зеленский будет говорить с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель о прекращении войны на Донбассе и новых экономических перспективах.

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проводят встречу в Берлине.

Церемония встречи украинского президента с воинскими почестями в резиденции канцлера Германии транслировалась в эфире украинских информационных телеканалов.

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В частности, в составе украинской делегации - заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко, секретарь СНБО Александр Данилюк, вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

В Администрации президента сообщали, что Зеленский будет говорить с Меркель о прекращении войны на Донбассе и новых экономических перспективах.

Как сообщал УНИАН, Зеленский сегодня находится с официальным визитом в Германии.

Программой визита предусмотрены встречи Зеленского с руководством Германии и с ведущими представителями немецкого бизнеса.