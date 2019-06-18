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Зеленский и Меркель проводят встречу в Берлине (фото, видео)

14:06, 18 июня 2019
Политика
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Владимир Зеленский и Ангела Меркель / REUTERS

Церемония встречи украинского президента с воинскими почестями в резиденции канцлера Германии транслировалась в эфире украинских информационных телеканалов.

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В частности, в составе украинской делегации - заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко, секретарь СНБО Александр Данилюк, вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

В Администрации президента сообщали, что Зеленский будет говорить с Меркель о прекращении войны на Донбассе и новых экономических перспективах.

Ангела Меркель и Владимир Зеленский
Ангела Меркель и Владимир Зеленский /  © REUTERS
Владимир Зеленский и Ангела Меркель
Владимир Зеленский и Ангела Меркель /  © REUTERS
Ангела Меркель и Владимир Зеленский
Ангела Меркель и Владимир Зеленский /  © REUTERS
Ангела Меркель и Владимир Зеленский
Ангела Меркель и Владимир Зеленский /  © REUTERS
Владимир Зеленский и Ангела Меркель
Владимир Зеленский и Ангела Меркель /  © REUTERS
Ангела Меркель и Владимир Зеленский
Ангела Меркель и Владимир Зеленский /  © REUTERS
Ангела Меркель и Владимир Зеленский
Ангела Меркель и Владимир Зеленский /  © REUTERS
Владимир Зеленский и Ангела Меркель
Владимир Зеленский и Ангела Меркель /  © REUTERS
Владимир Зеленский и Ангела Меркель
Владимир Зеленский и Ангела Меркель /  © REUTERS
Владимир Зеленский и Ангела Меркель
Владимир Зеленский и Ангела Меркель /  © REUTERS

Как сообщал УНИАН, Зеленский сегодня находится с официальным визитом в Германии.

Программой визита предусмотрены встречи Зеленского с руководством Германии и с ведущими представителями немецкого бизнеса.

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Теги: #Берлин#Ангела Меркель#Владимир Зеленский