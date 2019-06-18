Зеленский и Меркель проводят встречу в Берлине (фото, видео)
Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проводят встречу в Берлине.
Церемония встречи украинского президента с воинскими почестями в резиденции канцлера Германии транслировалась в эфире украинских информационных телеканалов.
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В частности, в составе украинской делегации - заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко, секретарь СНБО Александр Данилюк, вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
В Администрации президента сообщали, что Зеленский будет говорить с Меркель о прекращении войны на Донбассе и новых экономических перспективах.
#Almanya Başbakanı #Merkel#Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir #Zelenskiy ile Başbakanlık'ta bir araya geldi. pic.twitter.com/kyPgpOWSxS— İlhan Atasoy (@ilhan_atasoy) June 18, 2019
Как сообщал УНИАН, Зеленский сегодня находится с официальным визитом в Германии.
Программой визита предусмотрены встречи Зеленского с руководством Германии и с ведущими представителями немецкого бизнеса.