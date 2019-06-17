Зеленский заявил, что распустил Раду законно и не намерен влиять на Конституционный суд

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что его указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля законный и не намерен влиять на Конституционный суд.

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Об этом Зеленский сообщил журналистам в Париже. «Мне кажется, что решение Конституционного суда будет однозначным. Я думаю, что мы все делали по закону. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества. Я не думаю, что будет другое решение», - заявил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, что он будет делать, если Конституционный суд признает неконституционным указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля, глава государства сказал: «Давайте посмотрим, дождемся решения... Главное, я не хочу влиять на Конституционный суд».

Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители «Народного фронта» внесли в Конституционный суд представление, которым просят признать неконституционным указ о роспуске Верховной Рады.

11 июня Большая палата Конституционного суда начала слушания по делу по представлению депутатов относительно указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента. В суде выступил Зеленский, который выразил надежду, что Конституционный суд примет решение, за которое «не будет стыдно». Также суд заслушал аргументы представителя президента и народных депутатов. После этого Большая палата Конституционного суда перешла к закрытой части пленарных слушаний по делу.