Дело Ил-76: адвокаты заявляют о затягивании апелляционного рассмотрения и просят Зеленского о помощи

Открытое обращение к президенту, где его просят взять дело под свой контроль, подписали более 40 членов семей погибших.

Адвокат Виталий Погосян заявил об искусственном затягивании рассмотрения апелляции на приговор генерал-майору Виктору Назарову, которого суд первой инстанции признал виновным по делу о гибели военных во взбитом боевиками самолете Ил-76, и вместе с родственниками призвал президента Украины Владимира Зеленского взять дело под личный контроль.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат потерпевших по делу сообщил на пресс-конференции в Киеве.

«Я считаю, что сейчас у нас идет искусственное затягивание процесса рассмотрения апелляции. Почему я так считаю? 8 июня 2017 года Апелляционный суд Днепропетровской области принял это дело к рассмотрению. Состоялось несколько заседаний по этому делу, были объявлены экспертизы Киевского научно-исследовательского института и Львовского. В деле есть две экспертизы: одна была назначена органом досудебного расследования - военной прокуратурой и вторая, которую провела защита генерала Назарова, и 22 января 2018 года дело направили на экспертизу», - рассказал он.

После этого, по словам адвоката, эксперты обратились в коллегию судей с ходатайством о предоставлении доступа к материалам, которые содержат государственную тайну и с просьбой предоставить им дополнительные материалы.

«Когда я читал это ходатайство, я не совсем понял, что это вообще такое. Речь идет об указе, распоряжении президента, которые есть в свободном доступе, боевые уставы, а также другие документы Генерального штаба, командования Сухопутных войск, Воздушных сил и штаба АТО, которые имеют отношение к исследуемым фактам. Что это за формулировка? Дайте нам то, что вы можете нам предоставить, хотя все материалы уголовного производства были им предоставлены», - заявил он.

Погосян отметил, что существуют сроки проведения экспертиз. «Максимальный срок - более 90 календарных дней по материалам с особо большим количеством объектов и необходимостью решения вопросов, требующих нескольких исследований. Более разумный срок устанавливается по письменной договоренности с органом, назначившим экспертизу, то есть судом», - отметил он.

По словам адвоката, в течение года это дело находилось на рассмотрении экспертов. «В октябре 2018 года, поскольку суд изменился из Апелляционного суда Днепропетровской области в Днепровский апелляционный суд, изменилась коллегия судей. Эта коллегия также направила дело на экспертизу. Здесь есть единственный вопрос, на который эксперты должны дать ответ: находятся ли в первичной связи с наступлением тяжких последствий, которые привели к гибели, действия генерала Назарова», - добавил он.

Погосян отметил, что это дело было вновь направлено на экспертизу в январе 2019 года, и добавил, что прошло более трех месяцев и никаких данных, почему эта экспертиза не проведена, нет. «Это всё искусственное затягивание того, чтобы не было вынесено окончательное решение ...Прошло 5 лет и у нас нет приговора, вступившего в законную силу», - сказал адвокат.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день подготовлено открытое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому по этому поводу. Его просят взять дело под свой контроль. Под обращением - более 40 подписей членов семей погибших.

Как сообщал УНИАН, 14 июня 2014 года ночью при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76. На его борту, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье «Террористический акт».

Также Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении должностных лиц Вооруженных сил Украины и оперативного штаба АТО, по вине которых погибли военнослужащие, уничтожен самолет Ил-76, вооружение и военное имущество.

Главным подозреваемым стал генерал Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции.

Павлоградский суд Днепропетровской области 27 марта 2017 года признал Назарова виновным в халатном отношении к военной службе, в результате которого погибли 40 военнослужащих и экипаж самолета Ил-76, и лишил его свободы на срок 7 лет.

Кроме того, суд обязал Минобороны возместить моральный ущерб пострадавшим по делу - родственникам погибших.

Назаров свою вину относительно сбитого самолета не признал и подал апелляцию на решение суда.

В январе 2018 года Апелляционный суд Днепропетровской области назначил повторную экспертизу по делу Назарова.