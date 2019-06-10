В оккупированном Крыму российские силовики осуществляют массовые обыски, есть задержанные (фото)

Задержанным вменяют участие либо организацию запрещенной в России "Хизб ут-Тахрир".

В оккупированном Крыму российские силовики осуществляют обыски в нескольких районах, сообщают крымскотатарские активисты в сети Facebook.

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На данный момент в результате обысков в оккупированном Россией Крыму задержаны четверо крымских татар - Эскендер Сулейманов, Риза Омеров, Айдер Джеппаров и Эльдар Кантемиров.

Как сообщает общественное объединение "Крымская солидарность", им вменяют участие либо организацию запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир" (ч. 1 или ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Всех задержанных увезли в отдел управления ФСБ в оккупированном Симферополе.

Как сообщал УНИАН, ночью 10 июня по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание по одному из "дел "Хизб ут-Тахрир" был задержан Энвер Омеров. После этого в доме его сына Ризы, а также ряда активистов и родственников фигурантов "дел Хизб ут-Тахрир" провели обыски.

После оккупации Крыма Россией на полуострове участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с международной исламской политической организацией "Хизб ут-Тахрир".

Представители "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и заявляют, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими". Этот запрет Москва распространяет и на территорию Крыма. В Украине деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена.