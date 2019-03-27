Посольство США призвало Россию прекратить преследование крымских татар
Посольство Соединенных Штатов Америки призвало Российскую Федерацию прекратить обыски и преследование крымских татар в оккупированном ею Крыму.
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Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.
"Мы чрезвычайно обеспокоены проведенными сегодня Россией рейдами и массовыми запугиваниями, направленными против крымских татар. Мы призываем российскую власть прекратить несправедливые аресты, задержания, обыски и преследования крымских татар, активистов и журналистов. Крым - это Украина", - заявили американские дипломаты.
Мы чрезвычайно обеспокоены проведенными сегодня Россией рейдами и массовыми запугиваниями, направленными против крымских татар. Мы призываем российскую власть прекратить несправедливые аресты, задержания, обыски и преследования крымских татар, активистов и журналистов. #КримЦеУкраїна— U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 27 марта 2019 г.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 марта, утром в оккупированном Крыму проводились обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар, 16 человек уже задержали и отвезли в управление ФСБ в оккупированном Симферополе.
В пресс-службе ФСБ РФ заявили, что обыски проводятся по месту жительства якобы сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Российские силовики сообщили о задержании 20 человек.