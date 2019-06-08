Посольство США обеспокоено требованием подавать е-декларации членам международных набсоветов госкомпаний

В Посольстве США подчеркнули, что такое требование отпугивает высококвалифицированных специалистов от работы в наблюдательных советах.

Посольство США в Украине выразило обеспокоенность относительно требований к членам международных наблюдательных советов государственных предприятий подавать декларации, но в тоже время поддержало решение о признании неконституционным предоставлении электронных деклараций активистами.

Об этом говорится в сообщении Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине в Twitter.

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"Хотя мы приветствуем постановление о признании неконституционными требований электронного декларирования для антикоррупционных активистов, мы все еще обеспокоены относительно требований к членам международных наблюдательных советов государственных предприятий подавать имущественные декларации, которые предназначены для государственных служащих", - сказано в сообщении.

В представительстве отметили, что такие требования отпугивают высококвалифицированных специалистов от работы в наблюдательных советах, не соответствуют ведущей международной практике и влияют на способность власти проводить реформу корпоративного управления.

Также в посольстве напомнили, что послы стран G7 ("Большой семерки") положительно оценили данное решение КС.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Конституционный суд Украины признал неконституционным положение законодательства о предоставлении электронных деклараций активистами, борющимися с коррупцией.