КСУ обнародовал решение, которым е-декларирование для активистов признано неконституционным

6 июня КСУ принял решение по делу по конституционному представлению уполномоченного ВР Украины по правам человека и 65 народных депутатов Украины.

Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признано неконституционным требование относительно е-декларирования антикоррупционных общественных активистов.

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

Как отмечается, 6 июня КСУ принял решение по делу по конституционному представлению уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и 65 народных депутатов Украины.

Они просили проверить на соответствие Конституции положения пункта 5 части первой статьи 3, абзаца третьего части третьей статьи 45 закона «О предотвращении коррупции» от 14 октября 2014 № 1700-VII с изменениями (далее - закон № 1700), пункта 2 раздела II « Заключительные положения» закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц» от 23 марта 2017 № 1975- VIII (далее - закон № 1975).

Указанным решением КСУ признал не соответствующими Конституции положения пункта 5 части первой статьи 3, абзаца третьего части третьей статьи 45 закона № 1700, пункта 2 раздела II «Заключительные положения» закона № 1975.

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В решении КСУ отмечается, что оспариваемыми положениями закона № 1700, пунктом 2 раздела II «Заключительные положения» закона № 1975 («лица, которые этим законом отнесены к субъектам декларирования, подают в установленном законом «О предотвращении коррупции» порядке первую декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в 2018 году за период со дня вступления в силу данного закона до 31 декабря 2017 года"), Верховная Рада фактически приравняла лиц, участвующих в осуществлении мер по предотвращению и/или противодействия коррупции, к лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.

«Из содержания оспариваемых положений закона № 1700 невозможно однозначно установить, какие конкретно физические лица, занимающиеся той или иной деятельностью в сфере предотвращения и противодействия коррупции, должны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, и может ли применяться к ним предусмотрена законом уголовная, административная или иная юридическая ответственность за непредставление, несвоевременное представление этой декларации, указание в ней заведомо недостоверных сведений», - говорится в решении.

Кроме того, КСУ считает, что государство обязано осуществлять контроль за деятельностью общественных объединений в целях обеспечения соблюдения ими и их членами соответствующих норм законодательства Украины.

Но, отмечается в решении, такой контроль не должен быть чрезмерным и препятствовать законной деятельности этих объединений и реализации гражданами их конституционного права (статья 36 Конституции). «Степень вмешательства государства в функционирование институтов гражданского общества должна преследовать легитимную цель, быть пропорциональной и учитывать баланс частных и публичных интересов», - отметили в КСУ.

«Системный анализ пункта 5 части первой статьи 3 Закона № 1700 свидетельствует, что его действие распространяется на лиц, не наделенных публичными властными полномочиями, которые осуществляют деятельность в сфере предотвращения и противодействия коррупции не за счет средств государственного бюджета Украины или местных бюджетов, а финансирование (оплата) их работ, услуг осуществляется за счет определенных программ (проектов) технической или другой, в том числе безвозвратной, помощи», - говорится в решении.

Также КСУ пришел к заключению, что возложение на общественных активистов обязанности по представлению декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, "не обеспечило справедливый баланс между интересами лиц, осуществляющих таким образом свое право на свободу общественной деятельности, и интересами национальной безопасности и общественного порядка, потребностями защиты прав и свобод других людей (часть первая статьи 36 Конституции Украины)».

В КСУ добавляют, что из содержания положений пункта 5 части первой статьи 3 Закона № 1700 следует, что они позволяют чрезмерное вмешательство в личную и семейную жизнь лиц, определенных в этих положениях. «Установленное в этих положениях возложение дополнительных предусмотренным в части второй статьи 67 Конституции Украины обязанностей по декларированию своего имущественного состояния и доходов в порядке статьи 45 Закона № 1700 с соответствующими последствиями (привлечение к юридической ответственности) лиц, которые занимаются деятельностью в сфере предотвращения и противодействия коррупции, не преследует легитимной цели и слишком обременительно для этих лиц», - говорится в решении.

«Положение пункта 5 части первой статьи 3 Закона № 1700 относительно финансового контроля государства за деятельностью общественных объединений и лиц, осуществляющих мероприятия по предотвращению и противодействию коррупции в Украине, ограничивают гарантированную Конституцией Украины свободу политической и общественной деятельности. Они могут использоваться для преследования физических лиц, осуществляющих антикоррупционную деятельность, в частности, открытие производств с целью привлечения этих лиц к юридической ответственности за непредставление, несвоевременное представление декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, указания в этой декларации заведомо недостоверных сведений», - говорится в решении.

В КСУ считают, что положение пункта 5 части первой статьи 3 Закона № 1700 находятся в неразрывной связи с предписаниями абзаца третьего части третьей его статьи 45, а также пунктом 2 раздела II «Заключительные положения» закона № 1975. Поэтому Суд также видит потребность в признании положений абзаца третьего части третьей статьи 45 закона № 1700, пункта 2 раздела II «Заключительные положения» закона № 1975 противоречащими Конституции Украины.

КСУ в решении обращает внимание на то, что «меры финансового контроля за деятельностью объединений граждан и их членов, которые не осуществляют публичных властных полномочий или не финансируются за счет средств государственного бюджета Украины или местных бюджетов, не могут быть чрезмерными и такими, которые непропорционально ограничивают свободу политической и общественной деятельности, нивелируют сущность права граждан на свободу объединений».

«Таким образом, оспариваемые положения законов № 1700 и № 1975 признаны неконституционными, утрачивают силу со дня принятия Конституционным судом Украины этого решения», - заявили в КСУ.

Решение КСУ является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц», согласно которому представители антикоррупционных общественных организаций, эксперты и другие лица, которые прямо или косвенно получают финансирование из средств международной технической помощи, обязаны подавать декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Принятие закона вызвало значительный общественный и международный резонанс, ряд представительств иностранных государств в Украине назвали «шагом назад» поправки в закон относительно е-декларирования.

22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать три законопроекта, которые отменяют или переносят срок подачи электронной декларации представителями общественных организаций, занимающихся антикоррупционной деятельностью.

6 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что КСУ признал неконституционным положение законодательства относительно представления электронных деклараций активистами, которые борются с коррупцией.