У Зеленского не подтвердили информацию о помиловании президентом одного из осужденных, который якобы внесен в список на обмен с РФ

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель отметила, что до подтверждения доказательств такую новость можно считать фейком.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского не подтвердила информацию о подписании главой государства указа о помиловании осужденного в Украине Вячеслава Высоцкого, который якобы внесен в список на обмен заключенными с РФ.

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Об этом пресс-секретарь президента Юлия Мендель написала в Facebook, комментируя информацию о том, что якобы Зеленский подписал указ о помиловании выходца из России Высоцкого, осужденного за госизмену.

«Я не знаю, что это за указ. Мы ничего этого не знаем. И «Обозреватель», насколько я знаю, это снял. Пока это вся информация, которой мы располагаем. Я не знаю, что это за указ. Мы никто не знаем, что это за указ, на что эта ссылка, и откуда эта информация пошла», - написала Мендель.

Также она отметила, что пока издание «Обозреватель» не предоставило доказательств информации, такую новость можно считать фейком.

В то же время, как сообщило издание «Настоящее время», Зеленский подписал указ о помиловании 72-летнего уроженца России Высоцкого, который находится в так называемом «списке на обмен». Об этом изданию якобы сообщил источник в Министерстве юстиции Украины.

Как сообщал УНИАН, 26 марта первый заместитель председателя ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона предлагает 30 марта обменять 25 осужденных россиян на 25 украинских политзаключенных. Соответствующие предложения были направлены представителю РФ в Трехсторонней контактной группе Борису Грызлову официальным письмом.