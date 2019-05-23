Марчук объяснил, почему срывается обмен заложниками по принципу "всех на всех"

Как заявляет экс-представитель Украины в ТКГ, российская сторона утверждает, что ничего не знает о 80 человек из списка украинских заложников.

Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук заявляет, что Украина передала Российской Федерации список 107 украинских заложников для обмена по принципу "всех на всех", но оккупанты подтверждают установление только 27 человек.

Об этом Евгений Марчук сообщил на странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что Украина поддерживает принцип обмена заложников "всех на всех", и уже был осуществлен обмен списками. "Мы передали "туда" по соответствующей процедуре при участии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста подробный список на 107 человек, о которых мы точно знаем, что они живы, и даже знаем, где они там находятся. Но нам через некоторое время с той стороны отвечают, что "они" установили только 27 человек. А об остальных наших 80 человек они ничего не знают, и они их не нашли", - заявил Марчук.

Читайте такжеОперация «освобождение». Когда и как новая власть в Украине может разблокировать переговоры с Россией

"Однажды к таким ненайденным даже попали двое наших военных, которых официально посетил представитель ОБСЕ Тони Фриш. На мой взгляд, это может быть связано только с одним. Большинство из этих 80 наших могли быть подвергнуты тяжелым пыткам, и следы этих пыток сразу же видны. А это Гаага. Других причин я не вижу", - отметил бывший представитель Украины в ТКГ.

К тому же, он сообщил, что представители ОРДЛО каждый раз включают в свои списки на обмен "всех на всех" людей, которые не имеют никакого отношения к войне в Донбассе, а совершили особо тяжкие преступления во время событий на Майдане (экс-"беркутовцы") или 2 мая 2014 года в Одессе, или совершили теракты в Харькове и Запорожье.

Также Марчук добавил, что с этим процессом обмена заложников тесно связана еще и проблема пропавших без вести, которых насчитываются "сотни человек".

"Все это в полной мере относится и к принципу "всех установленных на всех установленных". Поэтому Украина "За" принцип обмена "всех на всех", но если это будет честно и при активном участии международных гуманитарных институтов", - добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что родственники украинских политзаключенных и правозащитники обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести должность уполномоченного по вопросам освобождения заложников Кремля.