"Усиление конфронтации": политолог прокомментировал отказ ВР принимать предложения Зеленского

Эксперт считает, что у Зеленского предвидели эту ситуацию, поэтому и пошли на досрочные выборы.

Отказ Рады голосовать за отставку глав МИД и СБУ Павла Климкина и Василия Грицака, а также нежелание увольнять министра обороны Степана Полторака – это усиление конфронтации с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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"Это продолжение и даже усиление конфронтации с новым президентом. Мы видим консолидацию депутатов: есть некое антипрезидентское большинство, некая антипрезидентская коалиция. Они против нового президента. И все, что делается, это вопреки ему. Не поддержали ни по кадровым инициативам, ни по законопроектам", – говорит Фесенко.

По его словам, у Зеленского предвидели эту ситуацию, поэтому и пошли на досрочные выборы.

"Одно дело терпеть такое три месяца, другое дело – полгода. Но это ситуация временная. В новом парламенте все будет абсолютно иначе", – считает политолог.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Верховная Рада отказалась отправлять в отставку главу МИД Павла Климкина, начальника СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.

Постановления об увольнении Грицака, Полторака и Климкина президент Владимир Зеленский внес в Раду 30 мая.