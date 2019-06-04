Приобретение членства в ЕС и НАТО остается неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины - Зеленский

Президент Владимир Зеленский напомнил, что стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО остается неизменным внешнеполитическим приоритетом для нашего государства.

Об этом Зеленский сказал во время совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции сегодня в Брюсселе.

«Стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины. Он остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом», - подчеркнул глава государства.

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Он поблагодарил Столтенберга за политическую и практическую поддержку, которую Украина получает от НАТО.

«Я хочу придать новый импульс нашим отношениям с Альянсом. Продолжающаяся вооруженная агрессия России остается основным вызовом для евроатлантической безопасности. Среди общих задач - обеспечение стабильности и безопасности в Черном море, что требует дополнительных усилий Альянса», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада внесла изменения в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

20 апреля на то время президент Петр Порошенко утвердил план мероприятий по реализации стратегического курса Украины на приобретение членства в ЕС и НАТО.