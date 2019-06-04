КС будет рассматривать представление о роспуске Рады как безотлагательное - источник

Конституционный суд принял решение рассматривать в форме устных слушаний конституционное производство относительно указа президента о досрочных выборах в Верховную Раду.

Конституционный суд Украины будет рассматривать как безотлагательное представление народных депутатов о конституционности указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Конституционном суде.

По словам собеседника агентства, судьи приняли решение об устной форме слушаний по делу о конституционности указа президента, а также удовлетворили ходатайство о безотлагательном рассмотрении производства.

Также собеседник УНИАН отметил, что теоретически судьи могут вынести решение о конституционности указа главы государства до 21 июля - дня голосования на досрочных парламентских выборах.

Он пояснил, что поскольку, согласно ст. 75 закона о Конституционном суде, срок конституционного производства не может превышать один календарный месяц для дел, по которым Сенат, Большая палата КС признали конституционное производство безотлагательным.

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Предварительно слушания по делу начнутся 11 июня.

Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители "Народного фронта" внесли в Конституционный суд представление о неконституционности указа о роспуске Верховной Рады.

Соответствующее представление подписали 62 народных депутата. Они просят суд открыть конституционное производство по этому представлению, признать его безотлагательным и рассмотреть в течение месяца, а также признать указ президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент неконституционным.