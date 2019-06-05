Эксперт спрогнозировал, как возвращение Кучмы и появление Лутковской в ТКГ повлияют на переговоры по Донбассу

По мнению эксперта, Украине нужно держаться за "Минск", потому что именно на нем завязаны все антироссийские санкции.

Возвращение второго президента Украины Леонида Кучмы в Трехстороннюю контактную группу и появление в ее составе омбудсмена Валерии Лутковской положительно скажется на переговорах в "нормандском формате".

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политический консультант Дмитрий Васильев.

По его словам, Украине нужно держаться за "Минск", потому что именно на нем завязаны все антироссийские санкции.

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"Пока ничего лучшего не придумано, поэтому Минск – это единственный формат, который существует, который возможен и который нужно поддерживать. На нем держится и вся программа санкций западного мира против России. То, что Кучма возвращается в минские переговоры, хорошо. Кучма абсолютно профессиональный переговорщик, способный отстаивать интересы Украины. И Лутковская – профессиональный и подготовленный специалист. Как омбудсмен она пыталась поддерживать права людей и защищать их. И здесь она будет действовать профессионально", – говорит Васильев.

Как считает эксперт, это хорошо, что Украина пытается со своей стороны делать какие-то шаги и реанимировать минские переговоры. Это оживит их, но не гарантирует результат, ведь есть еще фактор России.

"То, что оживление будет, это очевидно. А будут ли результаты – большая интрига. Но есть Россия, которая должна выполнять договоренности. Но Россия не заинтересована в том, чтобы Украина была целостным и суверенным государством", – добавляет эксперт.

По мнению Васильева, Украине не нужно останавливаться на замене представителей в Трехсторонней контактной группе, а пытаться влиять на Россию и другими способами.

"Надо создавать еще более жесткую западную коалицию, которая будет сдерживать Российскую Федерацию от разрушения того мироздания, в котором живет вся западная цивилизация", – считает политический консультант.

Напомним, Владимир Зеленский вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу.