"Не знаю, поздравлять или сочувствовать": Климкин пожелал Кучме "успеха и удачи" на новой-старой должности

Накануне Кучма снова вернулся к работе в ТКГ.

Министр иностранных дел Павел Климкин пожелал успехов экс-президенту Украины Леониду Кучме, который вернулся к работе в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Об этом Климкин написал в своем микроблоге в Twitter.

«Не знаю даже, поздравлять Леонида Даниловича Кучму с новым «старым» назначением или сочувствовать. В любом случае - желаю успеха и доброй удачи. Они ему точно понадобятся, как и нам всем», - написал он.

Как сообщал УНИАН, экс-президент Леонид Кучма был назначен официальным представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе 2 февраля 2015 года. 2 октября 2018 года он прекратил участие в работе этой группы.

Накануне, 3 июня, президент Владимир Зеленский издал распоряжение, которым Кучма уполномочен на общественных началах представлять Украину в ТКГ. Кучма будет представлять Украину уже на следующем заседании ТКГ, которое состоится в Минске 5 июня.