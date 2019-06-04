В сети появилось видео, как депутат от БПП "сорит" деньгами на дне рождения

Депутат неоднократно попадал в скандалы, связанные с его роскошной жизнью.

Журналисты показали видео, как депутат Киево-Святошинского райсовета от БПП Александр Паламарчук с размахом отдыхает в Одессе в пляжном клубе "Ибица", где в компании пьет коктейли и показательно разбрасывается деньгами.

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Паламарчук не первый раз попадает в скандалы, связанные именно с его роскошной как для районного депутата жизнью, говорится в сюжете "Грошей".

В 2017 году он даже набросился на школьника, который поинтересовался его доходами. Парень написал пост с вопросом, откуда у депутата деньги на роскошный отдых на Мальдивах, в Таиланде, на Кипре и в Грузии. Но это Паламарчуку не понравилось.

За несколько лет депутатства дела у Паламарчука наладились: прибавилось имущества и значительно увеличилось количество задекларированной наличности.

Ранее СМИ раскрыли подробности элитного отдыха директора НАБУ Артема Сытника.