СМИ раскрыли подробности элитного отдыха директора НАБУ Сытника (документ)

СМИ пишут, что что питался главный "по борьбе с коррупцией" неплохо, якобы за счет друга на стол подавали колбасы, сыры, сладости, элитный алкоголь — коньяк Hennessy, виски Chivas Regal, водку Grey Goose.

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник не первый год бесплатно отдыхает в элитном коттеджном отеле.

В распоряжении "Обозревателя" оказался документ допроса Николая Надейко, советника члена правления финансово-консалтинговой компании "Авангард", который и оплачивает отдых семьи Сытника.

По словам Надейко, он оплачивает отдых Сытнику безвозмездно, из дружеских побуждений.

На вопрос, за что такая щедрость или, может, он что задолжал Сытнику, ответил: "Ничего ему не должен и не обязан перед ним. Он принадлежит к таким товарищам, которым отказать в силу своих жизненных принципов я не могу".

Отдыхает семейство Сытника в уютном охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ривненской области. К слову, угодьем владеет Юркевич Александр Романович, бывший помощник народного депутата Украины 4 и 6 созывов Шершуна Николая Харитоновича (Блок Литвина), бывшего главы Госкомитета лесхозяйства Украины.

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Отпуск в столь живописном месте проходит уже не первый год. Как рассказывает Николай Надейко, за период с 2017 по 2019 года Сытник отдохнул в угодье 5 раз. За каждый уикенд было якобы заплачено в среднем около 100 тысяч гривень.

"Оплату полностью на себя брал Надейко, который выдавал деньги не только на проживание в отеле, но и на еду, а также дорогие развлечения. Посредником же между Сытником и Надейко выступал дядя последнего, Николай Клевака. Он выполнял любые просьбы Сытника, заказывая продукты и планируя ему развлечения, договаривался с персоналом отеля о дополнительном обслуживании столь важного гостя", - говорится в материале СМИ.

Отмечается, что питался главный "по борьбе с коррупцией" неплохо, за счет друга на стол подавали колбасы, сыры, сладости, элитный алкоголь — коньяк Hennessy, виски Chivas Regal, водку Grey Goose.

При этом все деликатесы якобы поставлялись в обход официальной кухни. Их привозили из-за пределов отеля, чтобы не осталось соответствующих чеков.

"Возможно, какие-то официальные платежи и были, но мне о них неизвестно. Я просто оплачивал все расходы за счет своих средств", - рассказал Надейко на допросе.

Кроме того, якобы в последний отдых гости разбили два квадроцикла марки Bagi BRP 1000, средняя цена за одну единицу такой техники – 8,5 тысяч долларов.

"За ремонт сломанных Сытником квадроциклов Надейко из своего кармана заплатил около 4-х тысяч долларов", - пишет "Обозреватель".

Как сообщал УНИАН, следователи Генпрокуратуры вызвали Сытника на допрос на пятницу, 10 мая.

Представитель ГПУ Андрей Лысенко пояснил, что Сытника вызывают на допрос как подозреваемого в уголовном производстве по факту возможного превышения им служебных полномочий. По его словам, речь идет, в том числе, о возможном вмешательстве директора НАБУ в ход президентских выборов в США. При этом спикер добавил, что не знает, в чем именно могло заключаться это вмешательство.