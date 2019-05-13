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СМИ раскрыли подробности элитного отдыха директора НАБУ Сытника (документ)

13:39, 13 мая 2019
Политика
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По словам Надейко, он оплачивает отдых Сытнику безвозмездно, из дружеских побуждений / фото УНИАН

В распоряжении "Обозревателя" оказался документ допроса Николая Надейко, советника члена правления финансово-консалтинговой компании "Авангард", который и оплачивает отдых семьи Сытника. 

Обозреватель
Обозреватель
Обозреватель
Обозреватель

По словам Надейко, он оплачивает отдых Сытнику безвозмездно, из дружеских побуждений.

На вопрос, за что такая щедрость или, может, он что задолжал Сытнику, ответил: "Ничего ему не должен и не обязан перед ним. Он принадлежит к таким товарищам, которым отказать в силу своих жизненных принципов я не могу".

Отдыхает семейство Сытника в уютном охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ривненской области. К слову, угодьем владеет Юркевич Александр Романович, бывший помощник народного депутата Украины 4 и 6 созывов Шершуна Николая Харитоновича (Блок Литвина), бывшего главы Госкомитета лесхозяйства Украины.

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Отпуск в столь живописном месте проходит уже не первый год. Как рассказывает Николай Надейко, за период с 2017 по 2019 года Сытник отдохнул в угодье 5 раз. За каждый уикенд было якобы заплачено в среднем около 100 тысяч гривень.

"Оплату полностью на себя брал Надейко, который выдавал деньги не только на проживание в отеле, но и на еду, а также дорогие развлечения. Посредником же между Сытником и Надейко выступал дядя последнего, Николай Клевака. Он выполнял любые просьбы Сытника, заказывая продукты и планируя ему развлечения, договаривался с персоналом отеля о дополнительном обслуживании столь важного гостя", - говорится в материале СМИ.

Отмечается, что питался главный "по борьбе с коррупцией" неплохо, за счет друга на стол подавали колбасы, сыры, сладости, элитный алкоголь — коньяк Hennessy, виски Chivas Regal, водку Grey Goose.

При этом все деликатесы якобы поставлялись в обход официальной кухни. Их привозили из-за пределов отеля, чтобы не осталось соответствующих чеков.

"Возможно, какие-то официальные платежи и были, но мне о них неизвестно. Я просто оплачивал все расходы за счет своих средств", - рассказал Надейко на допросе.

Кроме того, якобы в последний отдых гости разбили два квадроцикла марки Bagi BRP 1000, средняя цена за одну единицу такой техники – 8,5 тысяч долларов.

"За ремонт сломанных Сытником квадроциклов Надейко из своего кармана заплатил около 4-х тысяч долларов", - пишет "Обозреватель".

Как сообщал УНИАН, следователи Генпрокуратуры вызвали Сытника на допрос на пятницу, 10 мая.

Представитель ГПУ Андрей Лысенко пояснил, что Сытника вызывают на допрос как подозреваемого в уголовном производстве по факту возможного превышения им служебных полномочий. По его словам, речь идет, в том числе, о возможном вмешательстве директора НАБУ в ход президентских выборов в США. При этом спикер добавил, что не знает, в чем именно могло заключаться это вмешательство.

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Теги: #НАБУ#Сытник#отдых