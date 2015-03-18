Праздник на крови: в Москве тысячи людей отмечают годовщину аннексии Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на Васильевском спуске у Собора Василия Блаженного установлена сцена, на которой написано "Мы вместе". Участники акции заполнили все прилегающие набережные Москва-реки.

На установленных экранах транслируются отрывки из речи президента РФ Владимира Путина, которую он произнес 18 марта 2014, чтобы обосновать оккупацию украинского Крыма.

Собравшиеся держат плакаты в поддержку аннексии: "Спасибо Путину за Крым", "Крым + Севастополь = Россия", "Счастливы вместе", "Горжусь страной". "Возвращение Крыма - торжество справедливости". Много плакатов однотипные, хоть люди говорят, что сделали их сами. В то же время некоторые участники акции не скрывают, что являются работниками различных коммунальных предприятий Москвы, школ, больниц и бюджетных организаций.

Читайте такжеКрымским татарам "эффективно запретили" общественные протесты и культурные мероприятия - Amnesty InternationalПосле официальной части планируется концерт с участием звезд российской эстрады.

В то же время в толпе можно увидеть флаги пророссийских террористов - участников боевых действий на Донбассе.