В Германии видят в президентстве Зеленского шанс на оживление мирного процесса

Министр иностранных дел ФРГ отмечает, что все стороны должны продемонстрировать приверженность выполнению Минских соглашений.

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявляет, что Германия и Франция намерены активизировать усилия с целью урегулирования конфликта на востоке Украины.

Об этом говорится в сообщении МИД Германии в Twitter.

«Это важно для меня - отправиться в Киев вместе с Жан-Ивом Ле Дрианом сразу после того, как Зеленский вступил в должность. Мы хотим быть четкими Германия и Франция не ослабят свои усилия в Украине, а совершенно наоборот», - заверил Маас.

В сообщении сказано, что Маас и Ле Дриан сегодня будут обсуждать в Киеве с президентом Владимиром Зеленским пути продвижения реформ и реализации Минских соглашений.

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На сайте немецкого МИД говорится, что Маас после переговоров с Зеленским встретится с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. В Берлин Маас должен вернуться сегодня вечером.

Также в сообщении сказано, что Германия поддерживает Украину, которая стремится урегулировать конфликт на Донбассе и воплотить ключевые реформы.

В МИД Германии подчеркивают, что Украина переживает неспокойные времена. «С избранием нового президента народ Украины имеет большие надежды, что политическая ситуация стабилизируется. Зеленский заявил о своем настрое бороться с коррупцией, и сейчас правильные реформы должны быть реализованы. Суровые меры должны быть реализованы в области судебной реформы для улучшения ситуации», - подчеркивается в сообщении немецкого МИД.

Также сказано, что ситуация на востоке Украины является ключевым вопросом. «Аннексия Крымского полуострова Россией вопреки международному праву и конфликт на востоке страны вернули вопросы войны и мира в Европу. Урегулирование конфликта с Россией должно быть в центре политических усилий. Несмотря на все трудности, Минские соглашения продолжают формировать основу для этого, а переговоры в «нормандском формате» с участием Франции, Германии, Украины и РФ обеспечивают важный форум. Для достижения длительного урегулирования конфликта все стороны должны продемонстрировать волю и преданность выполнению Минских соглашений», - подчеркнули немецкие дипломаты.

В Германии обратили внимание на заявление Зеленского о намерении улучшить ситуацию на востоке Украины, в частности в контексте помощи жителям Донбасса. В то же время немецкие дипломаты заявляют, что ситуацию на линии соприкосновения необходимо разрядить.

«Ежедневно осуществляются выстрелы в нарушение Минских соглашений. Следовательно, режим прекращения огня не соблюдается. Также должна быть деэскалация в Азовском море, в Керченском проливе, который отделяет материковую Россию от Крымского полуострова. Украинские моряки захвачены в плен. Германия призывает к их освобождению», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 мая, Украину посетит министр иностранных дел Германии Маас, а министр иностранных дел Франции Ле Дриан осуществит визит в Украину 30-31 мая.

Встречи Ле Дриана в Украине планируются как 30 мая, так и 31 мая. В то же время, программа визита еще уточняется.

Кроме того, министры иностранных дел Королевства Швеция Маргот Валльстрём и Польши Яцек Чапутович 30-31 мая осуществят визит в Украину.